Hansen-Løve: „Bergmans Filme sind so grausam wie er selbst“

profil: Frau Hansen-Løve, Sie erliegen der naheliegenden Versuchung, einen Film im Stil Bergmans zu drehen, keineswegs.

Mia Hansen-Løve: Man kann da allerdings viele thematische Verbindungslinien zu Bergmans Werken finden. Aber ich habe nie versucht, ihn zu imitieren, weder stilistisch noch visuell. Mein Film bewegt sich auch in ganz andere Richtungen, ist viel weniger pessimistisch. Ich bewundere Bergman grenzenlos, was immer man über sein Privatleben sagen will.

profil: Nebenbei denken Sie aber durchaus auch über Ingmar Bergmans angeblich dubiosen Charakter nach. Ist es so einfach, einen Künstler von seinem Werk zu trennen?

Hansen-Løve: Für mich schon. Ich weiß, nicht alle sehen das so. Natürlich beeinflusst die Persönlichkeit dein künstlerisches Schaffen. In jedem großen Werk gibt es lichte und dunkle Anteile, genau wie in jedem Menschen. Aber es geht eher darum, wie ehrlich und wahrhaftig ein Werk ist, nicht um die Frage, wie viel an guten Absichten drinsteckt. Bergmans Arbeit ist maximal aufrichtig und präzise. Die Art etwa, wie er sich selbst in seinen männlichen Helden darstellt, ist alles andere als beschönigend. Er hat einen fast grausamen, luziden Blick auf sich. Er tut nicht so, als wäre er der gute Mensch, nehmen Sie nur den Protagonisten in „Szenen einer Ehe“. Und ich kann doch ein Werk nicht nur dann schätzen, wenn es von einem netten Menschen hergestellt wurde. Es geht um künstlerische Integrität. Und die besitzt Bergman im Überfluss. Seine Filme sind so grausam wie er selbst. Und wie kann man denn Leben und Kunst überhaupt trennen? Wir kennen doch die Menschen hinter den Kunstwerken in aller Regel gar nicht. Meist hören wir nur Gerüchte, unbewiesene Behauptungen.