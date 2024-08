Kritik an lückenhafter Kinderbetreuung

Das Thema Kinderbetreuung ist ein Wahlkampf-Dauerbrenner. Nicht nur bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und Salzburg wurden mitunter große Versprechungen gemacht, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Auch im aktuellen Nationalratswahlkampf spielt das Thema Kinderbetreuung quer durch die Parteien eine gewichtige Rolle. Gelingen soll der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen auch mithilfe der sogenannten 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Länder zur Elementarpädagogik.

Wie aus einer NEOS-Anfrage an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zu ebenjener Bund-Länder-Vereinbarung hervorgeht, schneiden vor allem Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark schlecht ab, wenn es um die Betreuungsquote der unter Dreijährigen und der Drei- bis Sechsjährigen geht. Bei den Jüngsten war die Quote im Kindergartenjahr 2023/23 in Oberösterreich und der Steiermark am niedrigsten, mit 23,4 beziehungsweise 24 Prozent. Bei den Drei- bis Sechsjährigen stechen Niederösterreich (26,4 Prozent) und Oberösterreich (27,9 Prozent) mit Werten unter 30 Prozent heraus.