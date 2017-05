Kurz ist ÖVP-Obmann, Kern findet sich mit Neuwahlen ab

Die ÖVP hat mit Sebastian Kurz einen neuen Parteichef bekommen. Mit Kurz' Wunsch nach Neuwahlen hat sich nun auch Bundeskanzler Christian Kern abgefunden und den Urnengang für den Herbst in Aussicht gestellt. Die Entwicklungen im Überblick:

Der Bundesparteivorstand hat Kurz am Sonntagabend einstimmig designiert und auch seine sieben Bedingungen dafür akzeptiert. Mit Kurz' Wunsch nach Neuwahlen hat sich nun auch Bundeskanzler Christian Kern abgefunden und den Urnengang für den Herbst in Aussicht gestellt.

Kern bei Van der Bellen

Die bevorstehenden Neuwahlen nehmen Fahrt auf. Nach seinem Telefonat mit dem künftigen ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat Bundeskanzler Christian Kern Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Besuch abgestattet. Stellungnahme davor gab es nicht.

Im Anschluss an die Unterredung von Kanzler und Präsident wird ein weiterer Gast in der Hofburg erwartet. Gegen 12.00 Uhr soll Kurz in der Präsidentschaftskanzlei eintreffen. Später soll es noch ein direktes Gespräch zwischen Kern und Kurz geben.

Schieder knüpft gemeinsamen Neuwahlantrag an Bedingungen

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder macht einen gemeinsamen Neuwahlantrag von Bedingungen abhängig. Zuerst seien paktierte Maßnahmen wie die Bildungs- und Steuerreform umzusetzen, so Schieder am Montag im Ö1-"Morgenjournal" des ORF-Radios. Der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz sei es bisher schuldig geblieben, über Inhalte zu reden. Darüber hinaus gebiete es die parlamentarische Fairness, über einen Neuwahlantrag mit allen Parteien zu reden.

Regierungskrise: Die aktuellen Entwicklungen

FPÖ bringt sich als künftiger Koalitionspartner in Stellung

Genüsslich beobachten die blauen Granden die heftigen Verwerfungen zwischen SPÖ und ÖVP – und bringen sich als künftiger Koalitionspartner in Stellung.

Eva Linsinger: Ende der Gemütlichkeit

Die Große Koalition, das „Hotel Mama“ der Innenpolitik, sperrt zu – endlich! Mit den Start-up-Twins Kern und Kurz wird ein neues Zeitalter eingeläutet.

Rainer Nikowitz: Spielchentrieb

Sebastian Kurz hat das böse N-Wort ausgesprochen. Also wird natürlich allenthalben an Strategien gegen ihn gebastelt.

Das aktuelle profil

Nach dem Rücktritt ist vor der Neuwahl: Sebastian Kurz will mit der ÖVP auch das Kanzleramt übernehmen, Christian Kern seinen Posten verteidigen und Heinz-Christian Strache lachender Dritter sein. Die Republik Österreich steht vor dem größten Umbruch seit der schwarz-blauen Wende im Jahr 2000.

