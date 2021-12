Wie ein Mobiltelefon den Kanzler stürzte

Und auch Sebastian Kurz – damals Außenminister mit hochtrabenden Plänen – war begeistert: „Danke für Österreich heute!“, schrieb er an Schmid. Der antwortet: „Immer zu Deinen Diensten :-))“. Damals kam offenbar das zum Einsatz, was Schmid später in einem Chat selbst als „Beinschab ÖSTERREICH Tool“ bezeichnen sollte: Die WKStA geht dem Verdacht nach, das Finanzministerium (BMF) wäre dazu missbraucht worden, Sebastian Kurz an die Spitze zu hieven – zunächst an jene der ÖVP, dann an die der Bundesregierung. Schmid soll demnach als BMF-Generalsekretär ab 2016 die Meinungsforscherin Beinschab beauftragt haben, wohlwollende Umfragen für Kurz herzustellen. Diese seien dann in den „Österreich“-Medien der Gebrüder Fellner ausgespielt worden. Da dafür naturgemäß offiziell kein Geld des Ministeriums ausgegeben werden konnte, soll das BMF über Scheingeschäfte dafür bezahlt haben.