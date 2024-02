Lehrermangel: Die ersten Quereinsteiger schmeißen hin

Stadt-Land-Gefälle

Die unterschiedliche Wahrnehmung könnte an Personen liegen, die zwar noch Lehrer sind, innerlich aber bereits das Handtuch geworfen haben. Die sich bei der Gewerkschaft erkundigen, wie sie wieder rauskommen oder die Schule wechseln können. Zu Beginn erhalten die neuen Quereinsteiger einen befristeten Vertrag, den sie nach Abschluss der Einführungsphase einvernehmlich verlängern können. Oder eben nicht. Vor allem an städtischen Mittelschulen kann der Kulturschock beim Umstieg vom Büro ins Klassenzimmer enorm sein. Die Vorstellung, Kindern Wissen zu vermitteln, kann an der Realität zerschellen, am Ende mehr Sozialarbeiter als Lehrer zu sein. Und dafür sind Quereinsteiger nicht ausgebildet.

Kinder, die in den Pausen im Parkslang schimpfen und gegenüber Lehrern obszön werden; Schlägereien, bei denen Lehrer dazwischengehen müssen; Eltern, die einbestellt werden, allerdings nicht kommen. Von all dem können Mittelschullehrer hinter vorgehaltener Hand erzählen. Der überwiegende Teil der Quereinsteiger – in der Steiermark sind es drei Viertel – startet in Mittelschulen. Dort ist die Personalnot am größten. Was Quereinsteiger aus Wiener Schulen oder Schulen am Land berichten, klafft auseinander. Während die Zufriedenheit in Landschulen groß scheint, zeigen sich selbst die zufriedensten Neu-Lehrer in urbanen Mittelschulen überrascht über den fehlenden Respekt, die fehlende Motivation oder die Gewaltbereitschaft mancher Schüler. Die Bandbreite an Einschätzungen reicht von „Unterricht ohne Störungen möglich“ am Land bis hin zu „Unterrichten unmöglich“ an urbanen Brennpunktschulen. An Wiener Mittelschulen gab es im vergangenen Schuljahr 270 Anzeigen und 483 Schulverweise. Eine Verdoppelung in einem Jahr.

Das bekommen auch Quereinsteiger zu spüren. Denn suspendierte Schüler müssen irgendwohin ausweichen. Zum Beispiel in eine Mittelschule am Rande Wiens, die neu eröffnet wurde; in der nach kurzer Zeit das Klo und mehrere Schränke demoliert worden sein sollen. Auch Quereinsteiger starteten dort als Lehrer. Zwei kündigten nach kurzer Zeit. Eine von ihnen berichtet von einem Fausthieb unter Schülern und einer verletzten Kollegin. profil hält die Schule anonym, weil nur ein extremer Ausschnitt des Schulalltags beleuchtet wird und es mit anderen Klassen und Schülern besser laufen soll.