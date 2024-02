Lehrermangel: Quereinsteiger auch für Volksschulen

Wie in der aktuellen profil-Cover-Story beschrieben, wurden bisher 900 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in ganz Österreich über das Programm "Klasse Job" angeworben. Der Großteil startet in Neuen Mittelschulen. Sie müssen ein Fachstudium und eine dreijährige Berufspraxis mitbringen. Die pädagogische Ausbildung können sie neben dem Job nachholen.

Volksschulen waren bisher Tabu für Menschen ohne einschlägige Pädagogik-Ausbildung. Doch nun ist eine Ausweitung von "Klasse Job" auch auf die Primärstufe "in Diskussion", heißt es aus dem Unterrichtsministerium. "Eine Arbeitsgruppe der Pädagogischen Hochschulen beschäftigt sich derzeit mit den Anforderungen eines entsprechenden pädagogischen Begleitstudiums." Damit reagiert Unterrichtsminister Martin Polaschek auf die extreme Personalnot in manchen Bundesländern.