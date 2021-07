In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins profil zieht der scheidende Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl Bilanz über seine 18 Jahre an der Spitze der Arbeitgebervertretung. Die Sozialpartnerschaft, so Leitl, müsse sich der Kritik stellen und „akzeptieren, dass es nicht mehr nur um den Interessensausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geht, sondern dass der Konsument immer einflussreicher wird“. Die Wirtschaftskammer habe in der Frage der Sonntagsöffnung allerdings „nicht blockiert“, sondern „Grundwerte“ hochgehalten.