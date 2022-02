Leonore Gewessler: Zwischen Hoffnungsträgerin und Hassfigur

Die ÖBB-Securities haben ihre Lektion gelernt. Sie warten am Bahnsteig in Wien-Meidling auf ihre Ministerin. Bei der ersten Ausfahrt der neuen Ressortchefin vor zwei Jahren hielten sie am Parkplatz nach dem Dienstauto Ausschau – vergeblich, Leonore Gewessler kam mit der S-Bahn. Mittlerweile haben sich die Eigenheiten der ersten grünen Infrastrukturministerin herumgesprochen.



Gewessler verzichtet auf Chauffeur und fährt öffentlich: „Das erdet.“ Nach aufgekratztem Plausch mit den Securities richtet sie im Railjet nach Salzburg mit Laptop und Handy routiniert ihr Mobilbüro ein, eine Lokalbahn-Zuckelfahrt später ist sie in Lamprechtshausen. Ein 4000-Einwohner-Ort, 25 Kilometer nördlich von Salzburg, Zentrum der Viehwirtschaft und der ÖVP.



Im Sitzungssaal der „Salzburg Milch“ warten drei Käseplatten und vier Männer. Den jovialen SmallTalk-Versuch kappt Gewessler freundlich, aber energisch, sie will Zahlen, Fakten. Und hört: 364 Mitarbeiter. 288 Millionen Kilo Milch jährlich. Bio-Anteil 56 Prozent, wächst zweistellig. Auf dem 13.000 Quadratmeter-Dach 4200 nagelneue Photovoltaikmodule, gefördert aus Gewesslers Ministerium, deckt ein Viertel des Energiebedarfs. Ziel: Ausstieg aus Gas. Gewessler fachsimpelt, ob Hackschnitzel oder Biogas sich anbieten, probiert den Käse, lässt sich von einer Hubplattform zur Photovoltaikanlage hieven. Das Foto „Ministerin am Dach“ ist eine halbe Stunde später auf ihrem Instagram-Account zu sehen.



Da ist Gewessler schon weitergezogen, unterwegs auf der Tour zu den Spuren, die jene Zigmilliarden Euro Förderungen hinterlassen, die aus ihrem Riesenministerium verteilt werden. Die Klimaschutzministerin verfügt über die mit Abstand üppigsten Budgetmittel und wirksamsten Machthebel der gesamten Bundesregierung, und sie scheut sich nicht, damit ordentlich umzurühren und anzuecken.