Magnus Brunner: „Ich habe durchaus schlaflose Nächte“

profil: Soll die Strompreisbremse für alle – von Arbeitslosen bis zu den Großverdienern – gleich wirken oder sozial gestaffelt sein?

Brunner: Wenn es nach mir geht, sollte man soziale Staffelungen drinnen haben – wenn es administrierbar ist. Aber das hängt alles vom Modell ab, das kann man derzeit schwer sagen. Das aktuell diskutierte Modell entlastet zwar Menschen in kleinen Wohnungen mit geringem Verbrauch prozentuell mehr als Besserverdiener in großen Häusern mit hohem Verbrauch. Denn bei Niedrigverdienern wird ein größerer Anteil ihres Stromverbrauchs unter den vergünstigten Preis fallen. Ich bin aber absolut für zusätzliche soziale Komponenten.



profil: Welche?

Brunner: Man könnte etwa festlegen, dass sozial Schwache Zusatzenergiemengen zum günstigeren Preis bekommen. Das könnten etwa all jene sein, die von der ORF-Gebühr GIS befreit sind.



profil: Bundesländer wie Niederösterreich basteln parallel an eigenen Strompreisrabatten. Ist so ein Fleckerlteppich sinnvoll?

Brunner: Ich bin Föderalist. Und deswegen total froh, wenn Länder eigene Maßnahmen setzen. Umgekehrt wäre ich auch froh, wenn alle Länder inklusive Wien dem guten Beispiel des Bundes folgen und Gebühren nicht erhöhen.



profil: Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner hat den Strompreisdeckel gefordert, Sie und der Kanzler waren ursprünglich dagegen. Reagiert die Regierung auf Zuruf?

Brunner: Dem muss ich widersprechen. Über das Modell eines Rechnungsdeckels diskutieren wir schon länger. Gebremst haben der Bundeskanzler und ich nur bei einem generellen Strompreisdeckel – wie alle Expertinnen und Experten. Der Strommarkt ist international. Nationale Alleingänge würden den Strompreis auch in den Nachbarstaaten drücken – zu Lasten der heimischen Steuerzahler.



profil: Der Tiroler Tourismussprecher Franz Hörl sagt mit Blick auf die Seilbahnen: „Freunde, ich schau nicht zu, wenn Strom für die Stadt produziert wird, und wir sitzen hier am Trockenen. Dann werden wir uns zu wehren wissen.“

Brunner: Als Interessensvertreter formuliert er gerne pointiert. Das ist auch seine Aufgabe. Wir als Regierung hingegen arbeiten an seriösen Lösungen für alle.



profil: Zusätzlich zur Strompreisbremse sollen Rekordgewinne von Energieunternehmen abgeschöpft werden. Das hat Karl Nehammer im Mai angekündigt. Wann kommt das?

Brunner: Der Kanzler hat damit eine Diskussion angestoßen. Diese führte unter anderem dazu, dass der Verbund, der zu 51 Prozent im Eigentum des Staates steht, eine Sonderdividende beschloss. Ich hoffe, dass Energieversorger in den Bundesländern diesem Beispiel folgen.



profil: Eine eigene Sondersteuer, um Übergewinne der Energieunternehmen abzuschöpfen, kommt nicht?

Brunner: Eine eigene „Windfall-Profit“-Tax wäre ein wirklicher Eingriff in den Markt, eine Art Bestrafung. Das kommt nicht.



profil: Corona-Maßnahmen: 40 Milliarden. Ukraine-Krieg: 10 Milliarden fürs Bundesheer. Erstes Teuerungspaket: 4 Milliarden. Zweites Teuerungspaket: 28 Milliarden. Strompreisbremse: weitere Milliarden. Die Regierung gibt Unsummen aus. Woher kommt dennoch der Eindruck der Bevölkerung, die Regierung tue nichts?

Brunner: Erst Pandemie, dann Krieg – es ist die schwierigste Zeit für Politiker seit 1945. Die Verunsicherung spüren alle Regierungen auf der Welt.