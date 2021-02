"Man hat das Thema ausgelagert"

Im Sommer 2015 lebten in Traiskirchen bis zu 5.000 Menschen, teilweise in Zelten und unter freiem Himmel und nur mangelhaft versorgt. Es waren diese und andere Situationen, in denen viele freiwillige Helfer mit dem Versagen des staatlichen Systems in der Versorgung der Flüchtlinge konfrontiert wurden. Zahlreiche private Initiativen wurden daraufhin gegründet, so auch happy.thankyou.moreplease!!. Ein Jahr später ziehen Gründerin Renate Hornstein und Koordinatorin Monika Binder eine Zwischenbilanz.