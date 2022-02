„It ain’t over ’til it’s over!”, heißt es bei Rocky Balboa, und wenn Rocky das sagt, dann muss es wohl stimmen. Es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Da ist es auch egal, ob es sich nun um das letzte Aufbäumen eines gealterten Boxers (Sylvester Stallone) handelt oder um eine Seuche, die es, um hier im Rocky-Jargon zu bleiben, zu bekämpfen gilt. Denn: Die Pandemie schwächelt zwar ernsthaft („Plateau erreicht”), hält sich aber mit erschreckend hohen Infektionszahlen auf den Beinen.



Österreich sperrt dennoch auf: Im Kleinen bereits ab morgen, Samstag (2G wird zu 3G, außer in Wien), zu großflächigen Lockerungen wird es dann ab 5. März kommen (die Details können Sie auf profil.at nachlesen). Von einigen Seiten wird dieser Tag nun schon zum „Freedom Day” ausgerufen. Ob er auch in die Geschichtsbücher eingehen wird, bleibt fraglich: Die Zeiten sind kompliziert – und der nächste Herbst kommt so sicher wie die Fußball-Weltmeisterschaft im Advent. Komplexitätsforscher Peter Klimek fasst das Dilemma aktuell so zusammen: Er halte, mit Blick auf die aktuellen Auslastungen im Spitalsbereich, die Öffnungsschritte für „vertretbar”; aufpassen sollte man, was die Kommunikation betrifft. Tituliere man dies nun als „Freedom Day” und nicht als schlichtes Aussetzen von Maßnahmen, könnte das wieder zu Problemen führen. Apropos Kommunikation: Zum Thema Impfpflicht und Lockerungen haben Christian Rainer und Gernot Bauer einen erhellenden Politik-Podcast aufgezeichnet. Titel: „Wie neun Landeshauptleute gegen einen Bundeskanzler arbeiten.“