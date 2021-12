Marco Pogo: "Nichtstun muss sich wieder lohnen"

POLITIK IST HARTE ARBEIT.

Mir ist das erst nach der Wien-Wahl bewusst geworden, was da auf mich und die Bierpartei zukommt. Am Tag nach der Wahlparty wollte ich gemütlich den Rausch ausschlafen, musste aber erst unzählige Pressetermine abwickeln und Bezirksräte nachnominieren. Ich war immer ein politischer Mensch, aber wie Politik gemacht wird, habe ich erst im letzten Jahr als Bezirksrat gelernt. Politik ist keine rocket science, aber durchaus spannend. Fad ist mir in der Bezirksvertretung Simmering noch nicht geworden.