Liebes Neujahrsbaby, in was für eine Welt wurdest du geboren?

Lieber Jakob*,

Wenn Du diese Zeilen liest (und alles nach Plan gelaufen ist), schreiben wir den 1. Jänner 2052. Den Tag, an dem Du Deinen 30. Geburtstag feierst.

Wir – die Verfasser dieses Briefes – sind dann bereits in unseren Siebzigern. Dir aber steht der Großteil Deines Lebens noch bevor. Zum Jahreswechsel von 2021 auf 2022 warst Du das österreichische Neujahrsbaby, zur Welt gekommen ziemlich genau um Mitternacht. Wie die Welt im Jahr 2052 aussehen wird, wissen wir nicht. Sind all die schlimmen Vorhersagen betreffend Klimakatastrophe eingetroffen? Oder konnte die Weltgemeinschaft die Kurve doch irgendwie kratzen und das Schlimmste abwenden?

Du fragst Dich vielleicht, in was für eine Welt Du anno 2022 geboren wurdest. Du fragst Dich vielleicht, wie die Generation Deiner Eltern damals getickt hat. Wie es dazu kam, dass Deine Realität so ist, wie sie ist. Was die Menschen damals bloß falsch gemacht haben. Wenn unsere schlimmsten Befürchtungen eingetreten sind – und danach sieht es heute, wo wir diesen Brief schreiben, aus –, schulden wir Dir zumindest eine Erklärung, lieber Jakob.

Heute, zu Beginn der 2020er-Jahre, ist vielen Menschen bewusst, dass eine Katastrophe droht oder vielmehr schon begonnen hat. Die Wissenschafter wissen es. Die Politiker wissen es. Selbst die viel zitierten „normalen“ Leute auf der Straße wissen oder ahnen es zumindest. Es hat sich allgemein ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass wir ein gewaltiges Problem haben. (...)