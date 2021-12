Die Politiker hätten das Pandemie-Management von Anfang an in die Hände von Expertinnen und Forschenden legen müssen. Die Entscheidungen, die bei uns getroffen wurden, waren zu 80 Prozent politischer Natur. Wann sperren wir zu, wann wieder auf; geht sich der Lockdown mit dem Weihnachtsgeschäft aus, wann wird in welchem Bundesland gewählt? Können wir in Oberösterreich noch unsere Zeltfesttour machen -und wer darf die positiven Nachrichten verkünden?"