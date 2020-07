Der seltsam unerwachsene Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz

Namhafte deutsche Virologen streiten, ob Kinder weniger ansteckend sind als Erwachsene. Als die Wallungen sich legten, blieb statt einer letztgültigen Antwort nur ein Fragezeichen. Und nun das Rauf und Runter der Masken. Aus der Weltgesundheitsbehörde, immerhin die allerhöchste Stelle auf Erden in medizinischen Belangen, verlautet anfangs, dass sie bei der Bekämpfung der Pandemie gar nichts bringen. Dann die Kehrtwendung: Plötzlich kann der Mund-Nasen-Schutz nicht schnell, oft und eng genug aufgesetzt werden. Wo bleibt die Wahrheit? Irgendwo in der Mitte? Völlig nutzlos ist das Stück Stoff im Gesicht nicht, sagen Studien. Eine Allzweckwaffe gegen das Virus ist es aber leider auch nicht. Das sagen andere Studien.



Welchen Anteil am Eindämmen der Infektionen haben brave Maskenverwender? 10,69 Prozent, 25,75 Prozent, mehr? So genau werden wir es vielleicht nie erfahren. Denn die Forschung zu Corona produziert neben beeindruckend exakten Befunden, Analysen und Vorhersagen auch jede Menge Wissensnebel, in dem die Bürgerinnen und Bürger herumtappen. Verunsichert und zunehmend gereizt. Zwar wäre auch bei schlechten Sichtverhältnissen ein angepasstes, vernünftiges Handeln möglich. Doch nicht wenige Menschen benehmen sich wie Kinder, die sich vor ihren Eltern auf den Boden werfen und brüllen: Hört auf zu streiten! Ihr habt keine Ahnung! Lasst mich in Ruhe!



Dass Unsicherheit und offene Fragen generell schwer auszuhalten sind und der autoritäre Charakter sich damit besonders plagt, wissen Psychologen schon lange. Die österreichische Psychologin Else Frenkel-Brunswik, die 1938 nach Amerika emigrierte, hatte der Fachwelt diesen Zusammenhang 1949 in einem Aufsatz für das "Journal of Personality" dargelegt. Sie war es auch, die das menschliche Vermögen, Zwischentöne, Schattierungen und Mehrdeutigkeiten zu ertragen, mit dem sperrigen Begriff Ambiguitätstoleranz fasste, eine Fähigkeit, die in einer global vernetzten Welt der schillernden und sich ständig wandelnden Sachverhalte immerhin als Schlüsselqualifikation gilt. Im unerbittlichen Entweder-oder, das in der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren Familien und Freundschaften zerrüttete und nun die pandemiebedingten Debatten mit Furor auflädt, offenbart sich das genaue Gegenteil.

Maskenfall

Das Hin und Her zwischen "Ja", "Nein" und "Vielleicht" in der Maskenfrage scheint nicht etwa die menschliche Begabung zur Vernunft hervorzubringen, sondern die einigermaßen infantile Sehnsucht, "dass da jemand wäre, der uns sagt, was nützlich und was unnütz, was gut und was schlecht, was hundertprozentig sicher und was nicht sicher, was schwarz und was weiß ist", bemerkt der Sozialpsychologe Klaus Ottomeyer, der gerade an einem Buch über Angst und Politik schreibt. Dass ein Stück Textil über Mund und Nase, auf Österreichisch "ein Fetzn", nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vor einer Infektion schützt und einschlägige Befunde einander auch noch widersprechen, ist für einen erheblichen Teil der Bevölkerung, nun ja, zum Verrücktwerden. Dass Politiker sich mitunter allwissend gebärden, macht die Sache nicht viel besser. Schließlich sind ihre Wählerinnen und Wähler auch nicht ganz blöd.

Dann schon entweder #TeamVirologeA oder #TeamVirologeB sein. Dann die Maske mal überängstlich, mal demonstrativ in jeder Lebenslage tragen, selbst mutterseelenallein im Wienerwald, oder eben mit mal renitenter, mal machistischer Geste grundsätzlich niemals, und selbstverständlich auch in der U-Bahn zur Stoßzeit nicht. In diesem Entweder-oder spiegeln sich der grimmige Protest gegen Obrigkeiten und unreifes Stärkegehabe wie auch neurotische Überanpassung und Autoritätsgläubigkeit. Erwachsen ist es jedenfalls nicht. Wie bei Dreijährigen, die sich selbst bei Minusgraden keine Wollhaube überstreifen lassen, oder bei pubertierenden Jugendlichen, die sich weder Alkohol noch Drogen noch blöde Sprüche verkneifen, fruchten Appelle an die sogenannte "Realangst" nicht. So nannte Sigmund Freud die Angst, die sich an äußeren Bedrohungen und konkreten, benennbaren Gefahren entzündet. Eltern sollten den jungen Rebellen voraushaben, dass sie berechtigte Ängste von ihren neurotischen Schwestern halbwegs treffsicher unterscheiden können. In der Pandemie zeigt sich allerdings, wie rasch diese Fähigkeit selbst Erwachsenen abhandenkommt. "Nicht zuletzt unter dem suggestiven Einfluss von Gruppen und ermutigt durch Führergestalten kann der pubertär-rebellische Ichanteil ebenso wie der darunter liegende Ichanteil des Trotzalters reaktiviert und mobilisiert werden", formuliert es Ottomeyer.