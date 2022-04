Maurer: "Es muss nicht jeden Tag ein Schnitzel sein"

profil: Frau Klubobfrau, Ihre Ex-Parteichefin Eva Glawischnig sagte 2013, der grüne Spirit sei, die Welt jeden Tag ein kleines Stück zu verbessern. Teilen Sie diesen Spirit?

Maurer: Ganz sicher. Damals waren wir Oppositionspartei und konnten nur kleine Stücke verändern. Jetzt sind wir in der Regierung und können große Meilensteine umsetzen.



profil: Die Welt ist also eine bessere geworden, seit die Grünen in Österreich mitregieren?

Maurer: Definitiv. Wir erleben verschiedenste Krisen, die Pandemie, den Krieg, ein Bundeskanzler ist zurückgetreten. Dennoch haben wir grüne Vorhaben umgesetzt, die das Land nachhaltig für die nächsten Jahrzehnte prägen, etwa die Steuerreform, das Klimaticket oder den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.



profil: Stört Sie die Zuschreibung, eine Weltverbesserer-Partei zu sein?

Maurer: Im Gegenteil - das muss unser Ziel sein. Auch unsere Enkel sollen etwas von unserem schönen Land haben.



profil: SPÖ-Politiker wollen die Bedingungen für Arbeitnehmer verbessern, ÖVP-Politiker die Situation für Unternehmen. Die Grünen sind vor allem Idealisten.

Maurer: Wir sind eine Partei, die sich eben nicht an einzelnen Interessensgruppen orientiert. Wir kommen aus verschiedenen Bereichen wie der Frauenbewegung, der Friedensbewegung, der Anti-AKW-Bewegungen oder aus der Studierenden-Politik. Was die Partei eint, ist ein ganz klares Ziel, nämlich die Klimakatastrophe zu verhindern.



profil: Der Pazifismus war ein grünes Glaubensbekenntnis. Angesichts des Ukraine-Krieges hat er ausgedient.

Maurer: Es war kaum vorstellbar, dass wir in Europa wieder einen Angriffskrieg erleben. Da kann man nicht teilnahmslos danebenstehen. Die EU und die Bundesregierung haben klar gegen Putin Position bezogen.



profil: Deutschlands grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, Pazifismus sei ein ferner Traum.

Maurer: Er ist jedenfalls kein Konzept, das uns jetzt den Frieden sichert. Die Grundidee ist aber wie bei so vielem, Utopien anzustreben. Möglichst alle Menschen sollen in Frieden leben können.



profil: Die Grünen sind eher eine Partei der Zivildiener, nicht der Soldaten.

Maurer: Wir haben sicher mehr Zivildiener in unseren Reihen, aber auch einige Soldaten.



profil: In Ihrem Wahlprogramm steht, das Bundesheer solle "auf das absolut notwendige Maß verkleinert" werden, Landesverteidigung "im klassischen Sinn" sei "unnötiger Luxus".

Maurer: Die grundsätzliche Frage ist die Bedrohungslage im 21. Jahrhundert. Da haben sich die Szenarien sicher verändert, Stichwort Cyber-Sicherheit.



profil: Eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg ist, dass wir wieder eine Landesverteidigung im klassischen Sinn brauchen.

Maurer: Es gibt ein Regierungsprogramm und einen Beschluss des Nationalen Sicherheitsrats, in dem die Ausstattung des Bundesheeres mit ausreichenden Mitteln festgelegt ist. Daran fühlen wir uns gebunden.



profil: Teil der grünen Wertelehre war seit jeher, dass die NATO ein Reich des Bösen ist.

Maurer: Das ist etwas holzschnittartig. Man kann in der Geschichte der NATO manche Dinge gut und manche schlecht finden. Ein Schwarz-Weiß-Schema eignet sich dafür nicht. Die NATO ist sicher nicht grundsätzlich ein Hort des Bösen.



profil: Wie sehen Sie die Friedensmission von Bundeskanzler Karl Nehammer in Moskau?

Maurer: Wir müssen alles versuchen, um diesen Krieg zu beenden. Über den Sinn dieser Reise gibt es Diskussionen. Das Ergebnis war natürlich ernüchternd. Aber man muss sagen, dass Nehammer auch keine großen Erwartungen geweckt hat. Es war den Versuch wert.