Der Parteitag der Grünen: Wie grün grünt Grün?

Ist der grüne Pazifismus gescheitert?Kommt das Thema „Krieg in der Ukraine“, ist Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer Realpolitikerin pur. Der Pazifismus sei „kein Konzept, das uns jetzt den Frieden sichert“, sagt sie im profil-Interview. Das ist bemerkenswert für die führende Repräsentantin einer Partei, die in der österreichischen Friedensbewegung der frühen 1980er-Jahre wurzelt. Die Slogans „Frieden schaffen ohne Waffen“ oder „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“ hatten Programm-Charakter. Die erste Parteichefin, Freda Meissner-Blau, wurde in der Friedensbewegung sozialisiert. Robert Jungk, Zukunftsforscher und Pionier der Friedensbewegung, war 1992 grüner Kandidat bei der Bundespräsidentschaftswahl.

Die Gegnerschaft zu Militär und NATO ist Teil der grünen Glaubenslehre. Noch im Wahlprogramm 2019 forderten die Grünen, das Bundesheer müsse „auf das absolut notwendige Maß verkleinert“ werden. Landesverteidigung „im klassischen, territorialen Sinn“ sei „heute unnötiger Luxus“. Abfangjäger wären „zu teuer und nicht erforderlich“.

Doch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der Pazifismus in Erklärungsnot – und mit ihm dessen parlamentarische Proponenten. Die NATO sei beileibe kein „Reich des Bösen“, sagt Maurer. Und das Budget des Bundesheeres soll mit grüner Zustimmung in Zukunft ein Prozent des BIP ausmachen. Er achte den Pazifismus zutiefst, sagte Deutschlands grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck im Bundestag, „aber ich halte ihn für falsch.“

Ihr Wording haben Österreichs Grüne mit Koalitionspartner ÖVP abgestimmt. Österreich sei in diesem Krieg militärisch, aber nicht politisch neutral. Und wie die Volkspartei machten es sich die Grünen damit allzu leicht. Schon wahr, Österreich schickt keine Waffen in die Ukraine, sondern nur Schutzwesten und Helme für den zivilen Bedarf. In Brüssel segnen Österreichs Vertreter aber Militärhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine ab. Hundertprozentig neutral ist das nicht.

Sind die Grünen eine Vorschriftspartei?