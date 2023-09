Mehrere Kündigungen bei Online-Medium „Exxpress“

Das 2021 gegründete Online-Boulevardmedium „Exxpress“ hat acht seiner 24 redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Das bestätigt Chefredakteur Richard Schmitt gegenüber profil. Die „großen Pläne“ für den TV-Kanal des Mediums, exxpress.TV, ließen sich im aktuellen Branchenumfeld nicht finanzieren, begründet er den Schritt. „Mein Herz hängt nicht so am Fernsehen. Als Start-Up reagieren wir lieber früher als später, wenn sich ein Zusatz-Projekt nicht rechnet“, sagt Geschäftsführerin Eva Schütz. Bewegtbilder zu den online-Artikeln oder Schmitts Morgenshow „Exxpresso“ werde es weiter geben. Bestätigen will Schütz derzeit vier Kündigungen. Im TV-Team seien bis zu 13 Vollzeit- und Teilzeitkräfte tätig gewesen.