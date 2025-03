Menschenjäger: Wie eine Neonazi-Bande ihre Opfer in die Falle lockte

Angefangen hat alles am 24. Juli 2024. Ein 44-jähriger Mann macht sich in jener Nacht auf den Weg in den Schachenwald bei Unterpremstätten, südlich von Graz. Er hat eine Verabredung, trifft einen Mann, den er kurz zuvor online auf einer Dating-Plattform kennengelernt hat. Der Waldabschnitt nahe der Pyhrn-Autobahn A9 ist ein bekannter Treffpunkt der Cruising-Szene, ein Ort, an dem schwule Männer zusammenkommen, um Sex zu haben – diskret und anonym. Als er seinem Date gegenübersteht, raschelt es im Gebüsch. Sekunden später stürzen sich zwei Männer aus der Dunkelheit auf ihn. Sie sind schwarz gekleidet und maskiert. Ohne Vorwarnung schlagen sie zu. Fäuste, Tritte, der Angriff ist brutal, zielgerichtet. Der 44-Jährige stürzt zu Boden, versucht sich zu schützen, doch die Angreifer lassen nicht von ihm ab. Nachdem sie sein Mobiltelefon an sich genommen haben, verschwinden sie in der Nacht. Der Mann bleibt leicht verletzt zurück. Doch die Wunden, die ein Angriff wie dieser hinterlässt, gehen tiefer.

Was für die Polizei zunächst wie ein einfacher Raubüberfall wirkt, entpuppt sich als etwas viel Größeres. Als der 44-Jährige Anzeige erstattet, setzt er eine Ermittlung in Gang – die größte, die es in Österreich jemals zu derartigen Hassverbrechen gegeben hat. Denn sein Fall ist kein Einzelfall. Es hat System. In Österreich, in Europa, der Welt.