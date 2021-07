Häupl: "Der Rechtspopulismus knüpft an tief verankerte Erfahrungen an: Man kann mit dem Ausspielen von Bevölkerungsgruppen, dem Ausnützen verschiedener Egoismen die Menschen aufeinanderhetzen. Damit konnte man immer Politik machen. Adolf Hitler ist nicht durch einen Militärputsch an die Macht gekommen, sondern durch Wahlen. Auch er hat einmal mit sieben Prozent angefangen. Ich habe vor kurzem Goebbels ‚Kampf um Berlin‘ gelesen. Die Parallelität in der Methodik ist erschreckend. Wenn ich das unseren Leuten sage, schauen sie mich fassungslos an, aber sie ziehen keine Konsequenzen daraus. Goebbels sagte: Geht dorthin, wo die Roten am stärksten sind. Und dort müsst ihr sie gegeneinander aufhetzen. Was macht die FPÖ? Sie geht in den Gemeindebau und wiegelt die Genossen, die dort wohnen, gegen SPÖ-Bezirksräte, gegen SPÖ-Stadtpolitiker auf. Ganz normale Nachbarschaftskonflikte - Kinderlärm, kulturelle Störfaktoren - werden auf diese Art politisch nutzbar gemacht. So viele politische Freunde, die ich alle sehr mag, analysieren dann herum und meinen, wenn man die sogenannten Ausländer, die meist ohnehin schon Österreicher sind, aus dem Gemeindebau hinauswirft, dann ist es wieder wie früher. Dann haben wir wieder die Mehrheiten. Aber das geht nicht. Die Gesellschaft hat sich verändert. Das heutige Proletariat sind Leute mit Migrationshintergrund. Das ist so und nicht zu ändern. Und meinen geliebten Brunnenmarkt würde es nicht mehr geben, wenn nicht die Türken und ‚Tschuschen‘ um drei Uhr früh am Großmarkt wären und die Ware einholten. Wenn es nur Österreicher wären, wäre er schon gestorben.“