Migration: Eine Odyssee von Afghanistan nach Österreich

Von Österreich nach Afghanistan

Dabei nimmt seine absurde Odyssee an diesem Punkt bloß eine Wendung. Der zuständige Referent lässt sein Visum C nicht gelten und besteht auf einem Visum D. Anwalt Schmaus wendet ein, sein Mandant halte sich "legal im Land auf", ein Visum D sei daher nicht nötig. Das Innenministerium bestätigt die Rechtsansicht des Referenten. Die Ampel bleibt auf Rot. Schmaus hält das Vorgehen für "sachlich nicht gerechtfertigt", was in der Juristensprache so viel wie "schikanös" bedeutet. Mohammad fürchtet nichts mehr als einen langen Rechtsstreit und will eher Strapazen auf sich nehmen, nach Afghanistan fliegen, von dort nach Pakistan reisen, um in Islamabad bei der österreichischen Vertretung ein Visum D zu beantragen, nach Österreich zurückfliegen, in St. Pölten den Reisepass vorlegen, seine Rot-Weiß-Rot-Karte in Empfang nehmen - und danach seinen Dienst im Spital antreten.



Von Afghanistan nach Pakistan - und zurück Im Jänner 2020 steigt er in den Flieger nach Kabul. Seine Unterlagen hat er nach Islamabad geschickt. Alles scheint auf Schiene. Zwischen Mohammads Dorf und Islamabad liegen 450 Kilometer. Die Reise ist wegen der Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan gefährlich. Auch dafür braucht er ein Visum. Vor der Botschaft stehen Menschentrauben, die mit Wasserwerfern auseinandergetrieben werden. Mohammad muss Schmiergeld zahlen und viele Schwierigkeiten überwinden, bis er in Islamabad seinen Antrag einbringen kann. "In zwei Wochen erhalten Sie Antwort", habe man ihm am Konsulat beschieden, so Mohammad.

Er fährt nach Afghanistan zurück. Und dann passiert - nichts. Der Arzt schickt ein Mail. Keine Antwort. In China ist eine Corona-Epidemie ausgebrochen. "Ich habe die Botschaft sogar gewarnt, dass es bald zu Problemen in der ganzen Welt kommen könnte", sagt er. Woche um Woche verstreicht. Dann kommt der Lockdown. Auch die Kanzlei in Wien arbeitet mit Hochdruck daran, für ihren Mandanten in Islamabad einen Termin für die Abholung des Visums zu arrangieren. Mohammad sitzt in Afghanistan fest. Die Flüge nach Europa sind gestrichen. "Nila, ist es aussichtslos?", habe er seine Nichte in Wien immer wieder gefragt. "Wir laufen bis zum Schluss und werden es schaffen", habe sie jedes Mal geantwortet. Am 21. August 2020 nimmt die Botschaft in Islamabad den Parteienverkehr wieder auf.