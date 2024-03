Mikl-Leitner: „Beim Umgang mit Rivalen gibt es keinen Einserschmäh“

Wie viel Mann muss man als Frau sein, um in so einer Testosteron-Politik wie der Landespolitik zu bestehen?

Was reizt Sie an der Macht?

Wir sind auf einem guten Weg, das zu ändern. Seit ich Landeshauptfrau sein darf, haben sich die Frauen in Führungspositionen im Landesdienst um 60 Prozent gesteigert. Auch in der Privatwirtschaft geht was weiter. Ich denke da etwa an die EVN, an Raiffeisen oder Siemens

Wir haben 219 Bürgermeisterinnen in ganz Österreich – davon kommen 81 aus Niederösterreich. Also der höchste Anteil. Eine schöne Zahl, aber ausbaufähig. Darum ist es mir auch wichtig, Frauen zu fördern. Wir tun das im Rahmen von Mentoringprogrammen. Und wir haben auch als erstes Bundesland die Bürgermeisterinnen-Karenz eingeführt.

Was tun Sie, um andere Frauen in der Politik zu fördern?

Im öffentlichen Bereich gibt es Gott sei Dank eine Quote – und die hat auch Signalwirkung auf die Privatwirtschaft. Ich würde die Privatwirtschaft dazu jetzt aber nicht verpflichten. Die kämpft schon mit genug Auflagen und Geboten – und das in ohnehin schwierigen, herausfordernden Zeiten.

Sebastian Kurz war ein Verfechter des sogenannten „Reißverschlusssystems“ bei Postenbesetzungen und Listenerstellungen. Was nichts anderes war als eine Quote. Aus bekanntgewordenen Chats weiß man aber, dass man auch „steuerbare“ Frauen gesucht hat. Nehmen Sie ihm das übel?

Naja. Mit der ist es nicht überall allzu weit her in der Kirche.

(lacht) Ich maße mir nicht an der Kirche konkrete Anleitungen in die Hand zu legen. Das würde zu weit führen.

Was ist Ihr drängendste Anliegen in der Frauenpolitik?

Leitkultur ist die Art und Weise unseres Zusammenlebens. Leitkultur ist eine Aneinanderreihung von Normalitäten unserer Gesellschaft. Das heißt etwa Gleichstellung von Männern und Frauen statt Paschatum und Patriarchat. Das heißt auch, sich den Gesetzen unterzuordnen und nicht der Scharia. Das heißt, dass man unsere Traditionen und Umgangsformenlebt und pflegt – und nicht versteckt. Dazu gehört auch, dass man auch Frauen bei der Begrüßung die Hand gibt und nicht nur Männern. All das sind keine Kampfansagen, sondern Grundprinzipien unseres gemeinsamen Zusammenlebens. Das muss jedermann und jederfrau bei uns einmal verinnerlichen – egal ob in Österreich geboren oder nicht. Es ist allerdings schon eine Tatsache, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele Männer aus Kulturen zugewandert sind, die nicht allzu viel von Gleichstellung halten.

Was soll diese Leitkultur sonst noch so beinhalten? Wird das ein Schriftstück sein – oder wie funktioniert die Vermittlung?

Viele Femizide finden in den eigenen vier Wänden statt. In Niederösterreich hat es zuletzt zu wenig Plätze in Frauenhäusern gegeben – und Hilfeschrei jener, die diese Schutzeinrichtungen betreiben. Was tut man da?

Mikl-Leitner

In Österreich gibt es ein gutes Netz an Gewaltschutz- und Beratungszentren sowie Frauenhotlines. Ich finde, wir müssen niederschwelliger beginnen, Notrufnummern besser publizieren. Und ich betone nochmal, dass bereits in den Schulen die richtige Prägung stattfinden muss – auch bei den Eltern. Das ist auch Inhalt unserer Nulltoleranzinitiative. Es geht darum, Eltern integrationsunwilliger Familien in die Pflicht zu nehmen. Es geht um mehr Mitbeteiligung. Es geht auch darum, dass es bei uns üblich ist, dass man einer Lehrerin die Hand gibt und zu Elternsprechtagen geht. Das ist ein Mindestmaß an Respekt. Und da wird es in letzter Konsequenz auch härtere Strafen brauchen.

Und wie bringt man es den österreichischen Männern bei? Statistisch gesehen sind sie es, die zu Hause die meisten schwerwiegenden Verbrechen an Frauen begehen.

Mikl-Leitner

Im Gewaltschutz ist schon einiges passiert – aber es muss mehr sein. Männer, die bekannt sind, gewaltbereit zu sein, die brauchen mehr als einen kurzen Kurs nach Begehung der Tat. Es braucht verpflichtende, langfristige Kurse, die auch wirklich eine Verhaltensänderung bewirken können.