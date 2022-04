Minister Rauch: „Österreich hat ein Korruptionsproblem“

profil: Kann Wallner im Amt bleiben?

Rauch: Das muss vorerst der Landeshauptmann für sich entscheiden. Sein Vorgänger Herbert Sausgruber hat einen ÖVP-Ehrenkodex eingeführt. Daran würde ich mich messen.

profil: Als die Inseratenaffäre im Bund aufflog, verlangten die Grünen eine „untadelige Person“ als Kanzler. Ist Wallner untadelig?

Rauch: Ich will mich nicht zu sehr in Vorarlberger Politik einmischen, das ist Sache meiner Nachfolger. Aus Bundessicht rate ich, auch in anderen Bundesländern genau hinzuschauen, gerade in Wien.

profil: Hat die ÖVP ein Korruptionsproblem?

Rauch: Österreich hat ein Korruptionsproblem. Korruption hat in Österreich eine Geschichte, erinnern Sie sich an Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, der die sauren Wiesen trocken legen wollte. Man hat sich schleichend daran gewöhnt, dass Korruption stattfindet. Das führt leider zum Generalverdacht in der Bevölkerung, dass ohnehin alle Politiker gleich sind. Das stimmt nicht. Korruption gab es in den Reihen der SPÖ, der ÖVP, der FPÖ. Grüne waren in keine Affären verwickelt.