Erich Unterwurzacher war happy. Am 10. Mai reiste der Direktor der EU-Generaldirektion für Regionalpolitik von Brüssel nach Weiden am Neusiedlersee. Dort ließ er sich mit Kollegen aus der EU-Kommission in das "Projekt Fritz" einweisen. Direkt am Seeufer entsteht derzeit ein hippes Restaurant mit Lounge-Bereich und Räumen für Hochzeiten und Konzerte. Geplante Eröffnung des "Fritz": Sommer 2017. Geschätzte Investitionen: fünf Millionen Euro. Die Europäische Union fördert das Projekt mit immerhin 1,4 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Nach der Besichtigung der Baustelle war der EU-Spitzenbeamte aus dem Pinzgau zufrieden. Unterwurzacher: "Ich habe heute ein vorbildliches EFRE-Projekt gesehen. Mit seiner Architektur und Ausrichtung spiegelt das, Fritz‘ diese Region, die besonders von der EU-Politik profitiert hat."