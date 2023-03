© Michael Indra / SEPA.Media / picturedesk.com © Michael Indra / SEPA.Media / picturedesk.com

"Möchte als Schwuler angstfrei durch Migrantenviertel spazieren können"

Neos-Integrationssprecher Yannick Shetty will einen "dritten Weg" in der Zuwanderungspolitik einschlagen. Was wäre sein Programm für ein besseres Miteinander?

Von Clemens Neuhold