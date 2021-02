Mord an Exil-Tschetschenen: Brisante Anklage

Am Abend des 4. Juli ging dann offenbar alles gehörig schief: „Der Beschuldigte versteckte sich auf dem Firmengelände etwas abseits in einer Halle hinter einem Fahrzeug, wo er von den anderen beiden Personen nicht gesehen werden konnte. All dies in Absprache mit Martin B.“, so die Annahme der Staatsanwaltschaft Korneuburg. Der Blogger und der vermeintliche Waffenverkäufer hätten sich gemeinsam in ein weiteres Fahrzeug gesetzt; dann fielen plötzlich Schüsse. Mit gezogener Waffe sei der Leibwächter dann aus der Deckung gekommen, Martin B. lag bereits erschossen an der Beifahrerseite seines Wagens.

Ahmed A. hätte mehrmals versucht, auf den mutmaßlichen Schützen Sar Ali-A. zu feuern – doch die Waffe versagte. „Entweder durch ein unsachgemäßes Vorgehen des Beschuldigten oder durch ein selten auftretendes Problem dazu, dass sich die erste Patrone im Lauf verkeilte“, begründet es die Staatsanwaltschaft. Ein Sachverständiger habe laut Anklage sogar festgestellt, dass nur die erste Patrone - aufgrund von Alter und Feuchtigkeit - defekt gewesen wäre: „jede weitere Patrone im Magazin des Beschuldigten hätte einwandfrei funktioniert.“ Weil der Leibwächter es „ernstlich für möglich gehalten“ habe, den mutmaßlichen Mörder des Freundes zu erschießen, ist er nun ebenfalls des versuchten Mordes beschuldigt.