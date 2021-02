Am Abend des 8. Mai tritt der am Vortag vom Oberkommando der Wehrmacht in Reims vor den alliierten Streitkräften unterzeichnete bedingungslose Waffenstillstand in Kraft. Auf Betreiben der Sowjetunion wird die Zeremonie am 9. Mai in Berlin-Karlshorst wiederholt. Der Zweite Weltkrieg in Europa ist zu Ende. Er kostete 50 Millionen Menschen das Leben.