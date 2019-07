profil-Morgenpost: Löwe, Waage, Autobahn

Sebastian Hofer © Alexandra Unger

Endlich ist es so weit: Seit gestern Nachmittag hat die Welt einen neuen, fotorealistischen „König der Löwen“ und der Disney-Konzern einen waschechten Sommerhit. Die neue Vorsitzende von Europa, Ursula von der Leyen, Sternzeichen Waage, startet dagegen eher nicht als Blockbuster, das europäische Parlament war bei ihrer Wahl zur Kommissionspräsidentin eindeutig gespalten. Was das bedeutet – für Europa, nicht für Disney – besprechen Sven Gächter und Eva Linsinger in unserem politischen Podcast.

Von Berlin nach Brüssel sind es übrigens – über die deutsch A2 via Hannover, Bielefeld und Dortmund – ungefähr siebeneinhalb Autostunden, wenn keine Baustelle dazwischen kommt, was aber so gut wie nie vorkommt. Die deutsche Infrastruktur ist leider auch nicht mehr, was sie einmal war. Überhaupt gibt es schönere Reisen, lustigere wohl auch, ein paar davon haben wir für unsere aktuelle Covergeschichte über die Konsequenzen des modernen Massentourismus (erhältlich als E-Paper oder im Zeitschriftenhandel) noch einmal rekapituliert.

In diesem Sinne: Gute Reise, und: Hakuna Matata!