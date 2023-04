Hymnendebatten haben in Österreich beinahe schon Tradition. Sei es die Ergänzung der Bundeshymne um die Töchter oder die nunmehr aufgeflammte Debatte um vier nationalsozialistisch belastete Landeshymnen - das Rütteln an den historischen Hymnen sorgt verlässlich für Aufregung.

Auslöser für die aktuelle Debatte ist ein offener Brief der IG Autorinnen Autoren, in dem die Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg, Ober- und Niederösterreich aufgefordert werden, die jeweiligen Hymnen zu ändern.

In Niederösterreich und in Oberösterreich geht es dabei vor allem um die Verfasser des Textes: Franz Stelzhammer, der das oberösterreichische "Hoamatland" dichtete, sei "radikaler Antisemit" gewesen; und der Urheber des Niederösterreichischen Textes Franz Karl Ginzkey war "Befürworter der Bücherverbrennungen, einer der Autoren des Bekenntnisbuchs österreichischer Dichter für den Anschluss an Nazideutschland und trat mitten im Krieg der NSDAP bei," heißt es im Brief.

Laut IG Autorinnen Autoren gibt es indes in Salzburg "keine andere Lösung als eine komplette Neufassung" der Landeshymne, da sowohl der Verfasser des Textes, Anton Pichler (im Brief als "kriegsverherrlichender Priester" bezeichnet), als auch der Komponist Ernst Sompek, der sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gebrüstet haben soll, illegales NS-Parteimitglied gewesen zu sein, zu belastet seien.