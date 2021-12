Und doch: Beim Check-in flackert Nervosität auf. Der Mitarbeiter am Schalter kann mit dem „Holiday Ninja-Pass“ nichts anfangen, den ihm Anwalt Embacher vorlegt. Was, wenn die Reise hier schon zu Ende ist? Der Mann wirkt skeptisch, gibt sich letztlich aber doch mit der Erklärung zufrieden, dass es sich dabei um ein in Österreich anerkanntes Dokument handelt. Zum Abschied drückt die Mutter Tina an sich. Als die 13-Jährige auf der Rolltreppe in Richtung Gates fährt und oben angekommen sich ein letztes Mal umdreht, wirkt sie in der riesigen Halle ganz klein. Ihre Hände formen ein Herz.