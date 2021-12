Karl Nehammer im Porträt: Mars macht mobil

Kommunikation in der Krise ist wichtig, daher verkündet er mehrmals pro Woche im TV die vier Gebote: Du sollst das Haus verlassen nur zum Arbeiten, zum Einkaufen, zur Fremdhilfe und zum Spazierengehen. Nehammer spricht von "normalen Normalitäten" und "neuen Normalitäten" und dankt im Schnellsprech seinen "Blzisstinen und Blzisten". Beim Reden steht der 47-Jährige gerade, mit gespannter Brust. Dreitagebart, das angegraute Haar auch ohne Friseur getrimmt und sorgfältig gegelt. In Rimini schauen so die Carabinieri aus.



Die umstrittenen Verordnungen und Gesetze zum Lockdown stammen zwar aus dem Gesundheitsministerium, aber der Innenminister ist für viele Kommentatoren der Bad Cop: "Alle Verantwortungsträger setzen die notwendigen Maßnahmen nach bestem Wissen und Gewissen. Wir leben in einer gewachsenen Demokratie, und die Rechtsstaatlichkeit ist oberste Prämisse", so Nehammer.



Für die Mehrheit der Bürger ist Nehammer der Good Cop. Laut aktueller profil-Umfrage haben 55 Prozent eine gute Meinung vom Innenminister.



Karl Nehammer ist erst seit 100 Tagen im Amt. Seinen Bekanntheitsgrad hat er rasch erhöht. Nehammers Amtsvorgänger bleibt wahrscheinlich nur deswegen in Erinnerung, weil er Herbert Kickl hieß. Der FPÖ-Klubobmann vermutet noch heute, im Innenministerium hätten "schwarze Netzwerke" die Macht und würden diese zu parteipolitischen Zwecken missbrauchen. Was Macht und Missbrauch betrifft, blieb Kickl Beweise bisher schuldig. Dass es schwarze und türkise Netzwerke im Innenministerium gibt, ist allerdings kein Hirngespinst. Zum Beweis genügt ein Blick auf die Liste der Amtsträger der vergangenen 20 Jahre. Dabei fällt auf: Die Reproduktionsrate der Innenminister aus der ÖVP Niederösterreich liegt nur knapp unter eins. Vor Kickl hatten der spätere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und die nunmehrige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Amt inne. Die Innenminister Liese Prokop und Ernst Strasser stammten ebenfalls aus der ÖVP NÖ. Und jetzt der gebürtige Wiener Karl Nehammer, der in Niederösterreich politisch sozialisiert wurde. Selbst Sebastian Kurz muss bei aller Machtfülle akzeptieren, dass seine niederösterreichischen Parteifreunde das Ressort als Erbamt betrachten und Personalentscheidungen nicht in Wien, sondern in St. Pölten fallen. Seit über einem Jahr steht etwa die Ernennung des neuen niederösterreichischen Landespolizeidirektors an. Gegen den Wunschkandidaten von Johanna Mikl-Leitner sträubten sich zunächst Herbert Kickl und nach dem Regierungswechsel auch das Beamtenministerium von Vizekanzler Werner Kogler. Karl Nehammer wird wohl bald Vollzug nach St. Pölten melden können.



In einer Parteiendemokratie werden Minister auf die Republik vereidigt, bleiben aber auf die eigene Gesinnungsgemeinschaft eingeschworen. Bei jeder administrativen Handlung werden türkise, rote, blaue und nun auch grüne Interessen mitgedacht. Niemand ist dafür anfälliger als gelernte Parteimanager. Sebastian Kurz besetzte Schlüsselressorts seiner Regierung mit drei ehemaligen ÖVP-Generalsekretären: Finanzminister Gernot Blümel, Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Nehammer. Drei steile Karrieren mit unterschiedlichen, aber typischen Verläufen: Köstinger ist die Berufsfunktionärin, die von der Jungbauern-Obfrau zur Europa-Abgeordneten und dann ins Ministeramt aufstieg. Blümel ist der zielstrebige Sekretär, der das politische Handwerk im Hintergrund der Kabinette erlernte. Und Nehammer ist der kommunikative Netzwerker, der es in der heutigen Politik weiter bringt als jeder Jurist.



Laut der Website des Parlaments ist Nehammers Zivilberuf "Trainer für strategische Kommunikation und Rhetorik". Sein Rüstzeug holte er sich an der Donau-Universität Krems bei Peter Filzmaier. Nach Matura und dem Einjährig-Freiwilligen- Jahr war er beim Bundesheer geblieben und schulte Informationsoffiziere. Nehammer war Abteilungsleiter "Service und Mobilisierung" in der ÖVP-Bundesparteizentrale (2007 bis 2008), dann Bereichsleiter "Training und Netzwerk" in der Parteiakademie (2008 bis 2009). Von dort holte ihn Ernst Strassers früherer Pressesprecher Gerhard Karner, heute Zweiter Präsident des Landtags, nach St. Pölten, wo Nehammers Verniederösterreicherung begann. Er wurde Geschäftsführer der Parteiakademie der ÖVP NÖ und Leiter der Kommunalabteilung. Sein Auftrag: politische Landschaftspflege. Wahrscheinlich ist Nehammer der Einzige, der mehr niederösterreichische ÖVP-Funktionäre zwischen Waldviertel und Wechsel kennt als Erwin Pröll. Der langjährige Landeshauptmann war nicht Nehammers großer Förderer, sondern Wolfgang Sobotka. Pröll ist Bauernbündler, Sobotka, Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Nehammer kommen vom Arbeitnehmerbund ÖAAB, der mittlerweile die Landespartei dominiert.