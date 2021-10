Nationalfeiertag ohne üblichen Pomp: Heiter bis düster

Dem gestrigen Nationalfeiertag fehlte es ein wenig am sonst üblichen Pomp. Das ist einerseits natürlich schmerzlich, doch hat man sich andererseits anno 2021 schon an so vieles gewöhnt: Zoom-Konferenzen, Teams-Besprechungen, warum also nicht auch an eine ins Netz verlegte Leistungsschau des Bundesheers oder eine zur Impfburg umfunktionierte Hofburg. Vielleicht ist das große Tamtam am Wiener Heldenplatz ja auch auf längere Sicht vorbei.

Laut einer Corona-Erhebung des Marktforschers Integral, über deren Ergebnisse wir in der kommenden Ausgabe berichten, hält mehr als die Hälfte der Befragten weitere, künftige Pandemien für wahrscheinlich. Davon abgesehen könnte Österreich irgendwann von einem Blackout heimgesucht werden. Das wiederum gilt Risikoforschern als realistisches Szenario. Die Auswirkungen können sich die meisten von uns gar nicht ausmalen. Jedenfalls blieben die Bildschirme schwarz, selbst mit Online-Meetings und Tagen der offenen Türen im Internet wäre es schnell vorbei.