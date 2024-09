Sepp Schellhorn: „Sehe mich als Staatssekretär für Landeshauptleute“

Das haben die anderen in der Hand. Wir sehen uns nach wie vor als Reformkraft für eine mögliche Regierungsbeteiligung. Es geht sich sogar eine SPÖ-ÖVP-Regierung aus, und das muss man so akzeptieren.

Wenn alles so bleibt, sind Sie bei 9,2 Prozent der Stimmen und haben zwei Mandate mehr als die Grünen. Gehen Sie jetzt von einer Regierungsbeteiligung aus?

Ich persönlich hätte mir auch ein zweistelliges Ergebnis gewünscht. Wenn es sich vorne zuspitzt, wird es nun mal hinten eng. Wir sind seit unserem Erstantritt 2013 stetig gewachsen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, und wir knabbern uns immer näher heran. Gerade in den Wirtschaftsräumen haben wir sehr viel dazu gewonnen. Das ist schon ein Erfolg.

Ich sehe mich im Bundeskanzleramt als Staatssekretär für Landeshauptleute. Es scheitert alles an den Landeshauptleuten. Bisher hat keine Partei den Mut gehabt, das auszusprechen.

Beschäftigen Sie sich auch schon mit einem möglichen Posten in einer Bundesregierung?

Mit der FPÖ beschäftige ich mich nicht. Ich werde mich weiter damit beschäftigen, wie wir die Menschen in diesem Land entlasten.

Ich glaube, wir haben einen sensationellen Wahlkampf geliefert. Wir haben den Menschen keinen Sand in die Augen gestreut. Wir haben immer gesagt, es braucht Reformen und es wird eng – aber wir versprechen, dass es danach besser wird. Wir sind als klare Reformpartei angetreten und sind es nach wie vor.

War das etwas übermütig, im Wahlkampf so stark darauf zu setzen?

Verstehen Sie den ehemaligen NEOS-Chef Matthias Strolz, dass er so kurz vor der Wahl seine Mitgliedschaft abgelegt hat?

Schellhorn

Es gibt eben „unguided missiles“. Mir tut‘s leid, aber ich habe das alles schon mal miterlebt. 2018 habe ich mit dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer in der Salzburger Landesregierung verhandelt und ihm damals in einem Vier-Augen-Gespräch Stabilität garantiert. Daraufhin rief mich Matthias an und sagte, er lege sein Amt zurück. Als Unternehmer lernt man, Probleme zu bewältigen und muss immer einen klaren Kopf behalten. Den klaren Kopf haben wir alle behalten.

Sie sind bekannt für Ihre Kochvideos. Welches Gericht darf am Tag nach der Wahl bei Ihnen nicht fehlen?

Schellhorn

Jetzt läuft gerade ein Biobauer-Omelett auf meinem TikTok Account, aber eigentlich wäre auch ein Rollmops angedacht. Für die Katerstimmung – aber nicht, weil wir so lang gefeiert haben.