Am Sonntag wählt Vorarlberg einen neuen Landtag. Bei der Nationalratswahl vor zwei Wochen lag die ÖVP dort nur mehr zwei Prozentpunkte vor der FPÖ. Ist der Vorsprung der Volkspartei bei der Landtagswahl nicht deutlich größer, wäre es eine Blamage für Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Für Wallners derzeitigen grünen Koalitionspartner ist die Wahl entscheidend. Findet sich nach Sonntag keine Mehrheit aus ÖVP und Grünen, fliegt die Öko-Partei aus ihrer letzten Koalition in einem Bundesland. Und ohne finanzielle Unterstützung der Landesparteien hätten es die Bundes-Grünen um Parteichef Werner Kogler 2019 wohl kaum zurück ins Parlament geschafft.

Mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in der Steiermark (24. November), im Burgenland (19. Jänner 2025) und vor allem in Wien (Herbst 2025) sind daher nicht alle Grünen mit dem derzeit starken Fokus auf Klimapolitik zufrieden. Öffentlich will den grünen Markenkern aber niemand infrage stellen. Auf die ersten Plakate für die steirische Landtagswahl am November schrieb die Partei: „Mehr Grün. Mehr Plan. Mehr Miteinander.“

Womöglich ist das mehr Wunsch als Wahlplakat.