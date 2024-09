Louis ist Ende 20. Üblicherweise wählt er die SPÖ. Dieses Jahr will er gar nicht wählen gehen. „Ich habe Angst, eine falsche Wahl zu treffen“, erklärt er. Es gebe nicht genug politische Aufklärung. Eine Frau, Mitte 40, klinkt sich in das Gespräch ein. Sie will dieses Jahr auch nicht wählen. „Es ist alles das Gleiche, nichts ändert sich. Für mich ist die Politik mittlerweile nur noch Show.“

„Ich glaube schon, dass sich seit dem 7. Oktober etwas geändert hat. Viele Juden und Jüdinnen stehen jetzt anders zur Migrationspolitik.“, erzählt der Mitte 40-jährige Darian. Er kenne einige aus seinem jüdischen Umfeld, die dieses Jahr die FPÖ wählen wollen. Für ihn habe sich in Hinblick auf innenpolitische Angelegenheiten nichts geändert. Darian hat schon alle Parteien bis auf die FPÖ gewählt. Dieses Jahr wählt er die Neos. Trotzdem möchte er betonen: „Es hat mich geschockt, was auf den Straßen abgeht,“ meint er mit Blick auf die Pro-Palästina-Demos in Wien.

Für Samuel, einen 20-jährigen Absolventen der ZPC, ist klar: „Die Asylkrise muss in den Griff bekommen werden. Es braucht eine bessere Integrationspolitik.“ Er sei sich nicht sicher, ob die FPÖ oder SPÖ die bessere Entscheidung sei. Normalerweise wählt er bei den Nationalratswahlen das, was sein jüdisches Umfeld ihm empfiehlt. Dieses Jahr fällt es ihm schwerer als sonst: „Viele Juden und Jüdinnen wählen entweder die FPÖ oder die SPÖ,” berichtet er.

Spaltung innerhalb der Community

Mit der Integrations- und Migrationspolitik gehen alle befragten Gäste unterschiedlich um. Auch innerhalb von Familie und Freundeskreisen kämen politische Konflikte auf. Die Mitte 40-jährige Clara war und ist immer noch überzeugte SPÖ-Wählerin. Ihre ursprünglich rote Familie möchte aber jetzt die FPÖ wählen. Sie könne nur Vermutungen für diesen Rechtsruck innerhalb der Familie und der Community anstellen: „Viele haben Kinder oder Familie in Israel oder das eine oder andere Trauma in Israel erlebt. Seit dem 7. Oktober ist die Angst vor dem Islam stark gestiegen, die aus israelischer Sicht berechtigt ist. Wir leben aber nicht in Israel, sondern in Österreich.“ Sie ist schockiert und frustriert darüber, dass sie von jüdischen Personen in ihrem Umkreis und innerhalb ihrer Familie mitbekomme, die FPÖ wählen: „Sie haben vergessen, was passiert ist.“ Der Mensch stehe, so ihre Analyse, nicht mehr im Vordergrund, sondern Hautfarbe und Religion. „Es gibt kein Miteinander mehr“, sagt sie enttäuscht.