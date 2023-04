Was sagen Sie zum Absturz der NEOS in Salzburg?

Griss

Das war ein Schock. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es tut mir leid, dass die in vielen Bereichen sehr gute Arbeit der Landespartei kaum wahrgenommen wurde.

Warum?

Griss

Ich komme aus der Weststeiermark und weiß, wie extrem sch

wer es für junge Parteien ist, in den Ländern etwas aufzubau

en, um Menschen zu erreichen. Anders als im Bund oder in Niederösterreich ist das in Salzburg offenbar noch nicht gelungen.

Könnte den NEOS bei der Nationalratswahl ein ähnlicher Absturz drohen wie in Salzburg?

Griss

Das glaube ich nicht. Die Bundespartei ist viel besser aufgestellt, und Parteichefin Meinl-Reisinger besitzt Strahlkraft. Auch Abgeordnete wie Stephanie Krisper oder Gerald Loacker haben ein klares Profil.

Wofür aber steht die Partei zehn Jahre nach ihrer Gründung?

Die NEOS sind eine Partei der Mitte, eine Partei, die nicht korrupt ist. Das ist schon fast ein Alleinstellungsmerkmal der NEOS.

Das aber nicht sonderlich zündet.

Griss

Die Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Harmonie. Das ständige Anprangern von Missständen behagt vielen nicht, nach dem Motto: Die Berichterstattung über Korruption ist störender als die Korruption selbst.

Und darüber hinaus?

Griss

Das Kernthema Bildung ist leider in den Hintergrund geraten. Es ist ja auch sperrig und berührt viele Wählerinnen und Wähler nicht sonderlich. Dabei ist die Frage, was es braucht, damit es der nächsten Generation gut geht, zentral. Und damit meine ich nicht nur das Kürzen von Luxuspensionen zugunsten der Jungen. In Sicherheitsfragen sind die NEOS die einzige Partei, die sich trauen, zu hinterfragen, ob die Neutralität noch zeitgemäß ist.