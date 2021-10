Neue Rekonstruktion: Wiener IS-Attentäter spähte Tatort aus

„Zielstrebig und steten Schrittes“ bewegt er sich bis zur Marc-Aurel-Straße, notieren die Ermittler. Um 19.36 Uhr steht er vor dem geschlossenen „Le Salzgries“ – ein französisches Restaurant, dessen Nummer er einige Stunden zuvor gewählt hat. Dann gelangt er über die Theodor-Herzl-Stiege um 19.39 Uhr hinauf zum sogenannten Bermudadreieck – und steht damit, 20 Minuten vor dem Attentat, bereits direkt am Tatort. 50 bis 60 Personen sitzen in den angrenzenden Schanigärten. „Er dreht sich um, macht sich einen Überblick über den dortigen Bereich“, so das Fazit der Polizei.

Dann geht der Attentäter einmal um den gesamten Häuserblock über den Hohen Markt, und geht noch zweimal am französischen Restaurant „Le Salzgries“ vorbei, gegen 19.47 Uhr wieder zurück über die Treppe. An der Theodor-Herzl-Stiege adjustiert er laut Bericht mutmaßlich seine Waffe, anschließend geht er „zielstrebig“ um 19:55 Uhr in einen Durchgang zwischen Seitenstettengasse und Ruprechtskirche. Offensichtlich wird er hier von zwei Passantinnen gestört. Er zeigt sich „auffällig-unauffällig umblickend“, zupft sich nervös an Bart und Mütze. Die 20-minütige Auskundschaftung endet schließlich am Desider-Friedmann-Platz. Erst hier, vor einem geschlossenen Hoteleingang, entledigt er sich seiner Jacke – und feuert los: Uhrzeit: 19.59.