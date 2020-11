Terrorist von Wien: Radikalisiert in Ottakring

Am Montag trafen sich drei Freunde in Wien. Am selben Abend wurde einer von ihnen zum Terroristen von Wien: K. F. Die beiden anderen, B. K. und I. B., sitzen nun in Haft – wie 12 weitere Personen aus dem Umfeld des Attentäters. Am Terror-Anschlag seien die beiden jungen, türkischstämmigen Männer nicht beteiligt gewesen, sagt ihr Rechtsanwalt, Rudolf Mayer. „Sie haben F. am Tag der Tat ein Buch vorbeigebracht.“ Als sie ihren Freund am Abend auf Bildern erkannten, die vom Täter kursierten, habe die Mutter von B. K. einen Imam der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGIÖ) kontaktiert. Der hätte den beiden Männern geraten, sich umgehend der Polizei zu stellen.