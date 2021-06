profil: Argumentiert wird mit der Intimität und Enge am Set. Die Impfung wird wohl als sicherer erachtet im Vergleich zu Tests.

Proll: Ich halte diese Entwicklungen für höchst bedenklich und brandgefährlich und zwar gesamtgesellschaftlich. Was hier stattfindet ist klassische Diskriminierung und Ungleichbehandlung und wird letztlich in eine Zweiklassen-Gesellschaft führen. Getarnt durch angebliche „Sorgfaltspflicht“ geht es hier mit Sicherheit nicht um Gesundheit, sondern um die Ausfallshaftung im Falle eines positiven Coronabescheids. Deswegen werden die Schauspieler in die Impfpflicht genommen. Aber wer übernimmt die Haftung für etwaige Impfschäden? Weder der Produzent noch der ORF sind dazu bereit. Sollte ich nach der Impfung durch Fieber, eine Herzmuskelerkrankung oder, Gott bewahre, eine Gehirnthrombose ausfallen, werde ich umbesetzt, so schnell kann ich gar nicht schauen. Da interessiert den Produzenten meine Gesundheit längst nicht mehr.