In Österreich gibt es keine Impfpflicht gegen Covid-19. Doch der Druck auf Impfverweigerer steigt stetig – besonders am Arbeitsmarkt. Nicht nur am Filmset heißt es: Keine Impfung, kein Job. Auch im Gesundheitswesen, in der Altenpflege, in der Obdachlosenbetreuung bis hin zu Fachhochschulen werden Impfpflichten zur Norm. Selbst in der Gastronomie oder Nachtclubszene könnte es eng werden für Impfmuffel. Denn der rechtliche Spielraum für die Arbeitgeber, eine Impfung einzufordern, ist erstaunlich groß. Und sie haben gute Argumente.