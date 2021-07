Dabei verfolgt Pühringer eigentlich ein ehrgeiziges Ziel: Oberösterreich soll in die Top 10 der europäischen Industrieregionen aufsteigen. Das klingt prächtig, wenn auch reichlich ambitioniert: Derzeit liegt Oberösterreich nur auf dem 49. Platz – also gerade noch in den Top 50. Haindl-Grutsch sieht vor allem Nachholbedarf bei der Bildung. Es gebe zu wenige Absolventen in den sogenannten „MINT-Studien“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), an der Johannes-Kepler- Uni in Linz fehlt die Studienrichtung Maschinenbau. Und im Vergleich zu allen heimischen Hochschulen gibt es dort die meisten Studierenden ohne Prüfungserfolg. Unternehmer klagen zudem (nicht nur in Oberösterreich) über hohe Lohnnebenkosten, Überregulierung und unflexible Arbeitszeitregeln. Oberösterreich scheint dabei aber seinen über Jahre aufgebauten Vorsprung zu verspielen.