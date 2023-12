ÖGK-Obmann Huss fordert 100 neue Prüfer für Kampf gegen Schwarzarbeit

Für Empörung sorgt derzeit ein geplantes Bewertungsgremium, das entscheiden soll, welche Medikamente in Zukunft abgegeben werden – und welche nicht. Was halten Sie davon?

Je mehr sich privat versichern, desto eher sinkt die Motivation der Ärzte, wieder ins öffentliche System zu wechseln. Da setzt sich ein Kreislauf Richtung Privatmedizin in Gang. Und je mehr privat versichert sind umso mehr wird es auch in der Privatmedizin Wartezeiten geben.

In der Genetik wird es immer mehr und bessere Behandlungsmethoden geben. Ein Kind in Salzburg wurde durch eine Infusion geheilt, die hat alleine zwei Millionen Euro gekostet. Wenn man bedenkt, dass diesem Kind der Rollstuhl erspart bleibt und es normal leben wird können, zahlt sich das auf jeden Fall aus.

Österreich hat eine der höchsten Ärztedichten in ganz Europa. Trotzdem wird immer ein Mangel behauptet. Wie kann das sein?

Andreas Huss

Für dieselbe medizinischen Leistungen brauchen wir heute dreimal so viele Köpfe wie in den 1990er Jahren. Das liegt daran, dass die Arbeitszeit für Ärztinnen und Ärzte reduziert wurde und die Teilzeitquote in der Medizin massiv gestiegen ist, auch weil immer mehr Frauen in den Beruf drängen, was ja erfreulich ist.1990 hatten wir 20.000 Ärzte, heute bräuchten wir also 60.000. Auch weil die Medizin heute viel mehr kann. Tatsächlich haben wir aber nur 47.000. Wir unterstützen die Länder, dass man temporär die Ausbildungsplätze erhöht – mindestens um 50 Prozent. Zusätzlich müssen wir aber auch die anderen Gesundheitsberufe stärker in die Versorgung einbinden.

Es gibt einen Vorschlag von Gesundheitsökonom Thomas Czypionka. Der sagt: Führen wir wieder Studiengebühren für Medizin ein. Aber erlassen wir sie allen, die sich bereit erklären, ins öffentliche Gesundheitssystem zu gehen.

Andreas Huss

Der Ansatz geht in die richtige Richtung. Wir müssen den Studierenden signalisieren: Wir bilden dich primär fürs öffentliche Gesundheitssystem aus und nicht dafür, dass du nachher eine Privatordination eröffnest. Ein Vorschlag von uns ist die Landarztquote. Wenn Studierende bereit sind, für eine gewisse Zeit im öffentlichen System zu bleiben, dann bekommen sie bevorzugt den Studienplatz.

Viele Kassenarztstellen stehen leer. Es wird sich kurzfristig nur ausgehen, wenn Sie Wahlärzte für den Kassenbereich motivieren.

Andreas Huss

Das Wahlarztsystem ist in Österreich attraktiv, denn ich kann mir mein Honorar selber aussuchen, kann meine Öffnungszeiten selbst gestalten. Ich brauche nicht rund um die Uhr offen haben, ich brauche keinen Bereitschaftsdienst am Wochenende machen. Dieses System ist natürlich extrem attraktiv für die Ärzte.

Sie wollen den Job des Wahlarztes unattraktiver gestalten.

Andreas Huss

Die maximale Arbeitszeit für Spitalsärzte wird nicht ohne Grund mit 48 Stunden pro Woche beschränkt. Ich will lieber ausgeschlafene Ärzte haben, wenn ich operiert werde. Die Beschränkung könnte so aussehen, dass Vollzeit-Spitalsärztemaximal fünf Stunden zusätzlich in einer Privatpraxis arbeiten dürfen. Teilzeitspitalsärzte sollen aber nebenbei nur mehr in Kassenpraxen arbeiten dürfen.