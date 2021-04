ÖH-Wahl: Wie jetzt? Und wo?

Die Ausgangslage ist im Vergleich zu anderen Wahljahren natürlich dürftiger. Seit fast drei Semestern waren die Studierenden nur mehr in Ausnahmefällen in Hörsälen und Seminarräumen. Informationsarbeit passiert sonst über Plakate, Flyer-Aktionen und Gastauftritte der Studierendenvertreter*Innen in großen Vorlesungen. Dieses Jahr soll der Wahlkampf hauptsächlich online stattfinden. Doch selbst unter besseren Konditionen ist die Wahlbeteiligung erschreckend niedrig: Bei der letzten Wahl vor zwei Jahren lag sie gerade mal bei 26 Prozent. Die Gefahr, dass die Beteiligung durch pandemische Wahlbedingungen und einem vorwiegend digitalen Wahlkampf weiter sinkt, ist durchaus gegeben.

Das ist bedenklich, denn auch wenn der Sinn der ÖH in ihren aktuellen Strukturen vielleicht diskutabel ist und Querelen unter den Fraktionen anstrengend sind: Die ÖH ist das wichtigste politische Instrument, das Studierende in Österreich zur Verfügung haben. Und gerade in der Pandemie wurde deutlich, wie oft Hochschüler*Innen außen vor bleiben. Denn während der Wiederaufnahme des Lehrbetriebs an Schulen und der Organisation der Matura (zu Recht) sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt werden, fühlen sich viele Studierende übersehen. Seit mehr als einem Jahr fehlen Perspektiven und das Distance Learning ist stellenweise immer noch erratisch. Die Studierenden haben eine stärkere Lobby verdient.

