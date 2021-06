Österreich: Digitaler als gedacht

Rupp hat aber einen Punkt: Wer weiß schon, dass Betroffene eines Diebstahls ihren Verlust bei der Polizei online anzeigen können? Wer weiß, dass Opfer von Hass im Netz bei ihrem Bezirksgericht einen digitalen Antrag auf Unterlassung gegen den Hetzer stellen können? Und dass Prozessbeteiligte seit Ende 2020 auf Justiz-Online vollständige digitale Akteneinsicht bekommen, sodass sie sich Vor-Ort-Termine sparen können? Für diese Innovation hat das Justizministerium im September des Vorjahres sogar den deutschen E-Government-Wettbewerb gewonnen, was aber in Österreich weitgehend unbemerkt blieb.



Bekannter sind Angebote wie die Online-Steuererklärung, die laut neuesten Zahlen aus dem Finanzministerium bereits 81 Prozent der Österreicher nutzen. Oder die Möglichkeit, online ein Volksbegehren zu unterstützen. Wer die App "Digitales Amt" herunterlädt, kann außerdem den Hauptwohnsitz digital ändern und sich daran erinnern lassen, wenn der Reisepass abläuft. Behördliche Briefe kann sich jeder Bürger über die App in sein digitales Postfach schicken lassen. Das alles spart Papier, Zeit und Personal - denn Anfragen wie ein Strafregisterauszug werden inzwischen vollautomatisiert erledigt und landen nach wenigen Sekunden in der App des Antragsstellers.



Die "Digitales Amt"-App, die vom Digitalministerium entwickelt wurde, bündelt alle digitalen Behördenangebote, die es gibt - Grundvoraussetzung für alle Tools: die Handy-Signatur. Viele der Angebote können User allerdings nicht direkt in der App nutzen, stattdessen werden sie auf die Websites von Justiz- oder Innenministerium weiterverlinkt. Die Onlineformulare, die Nutzer dort vorfinden, sind teilweise kaum geeignet für eine Bedienung übers Smartphone. Entsprechend verheerend fällt das Urteil vieler User im App Store über "Digitales Amt" aus: "Es ist angenehmer, eine Suppe mit einer Gabel zu essen, als mit dieser App eine Wahlkarte zu beantragen", schreibt etwa ein User namens Chris. Andere bewerten die App lapidar als "Schrott" oder schreiben: "Oje", "stürzt ständig ab", "Zumutung", "userfeindlich", "nicht zeitgemäß".



Hart, aber verständlich: Digitalaffine Bürger sind den Service von Unternehmen wie Amazon oder Google gewohnt, die alles einem Ziel unterordnen: der Usability, also Benutzerfreundlichkeit. Von Behörden wird erwartet, ähnlich simple und intuitive Anwendungen zu bauen. Der Wiener Programmierer, der in wenigen Stunden den Grünen Pass benutzerfreundlich machte, zeigt beispielhaft, dass Österreichs Behörden in diesem Bereich noch Aufholbedarf haben.



"Die Corona-Krise brachte einen echten Digitalisierungsschub. Da sind wir in der IT natürlich anfangs etwas unter Druck gekommen", sagt Klemens Himpele, Chefstratege für Informationstechnologie bei der Stadt Wien. Sein Team musste unter Zeitdruck die Anmeldeplattform für die Corona-Teststraßen programmieren. "Die Ansprüche der Bürger sind natürlich berechtigt. Bei den Behördenwegen soll niemand mehr Aufwand haben als notwendig." Aktuell arbeiten Himpele und sein Team am digitalen Bauantrag. Projektleiter sollen in - noch etwas ferner - Zukunft ihre 3D-Pläne bei der Stadt einreichen können, eine künstliche Intelligenz soll daraufhin das Vorhaben mit den Bauvorschriften abgleichen. Wäre etwa der Kamin zu hoch geplant, würde das System anschlagen.



Digitalisierungsexperte Rupp glaubt, dass der Bund und die großen Städte wie Wien oder Linz bereits auf einem guten Weg sind. Allerdings: "Das größte Problem haben wir in kleinen und mittleren Gemeinden. Da können Sie so gut wie gar nichts digital erledigen. Wie auch? Diese Kommunen haben oft keinen einzigen IT-Mitarbeiter. Das wird noch eine ziemliche Herausforderung."