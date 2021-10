Österreichs Studierende: „Wir sind allen scheissegal“

Die Pandemie erwischte Heribert Insam auf dem Sprung in ein lang geplantes Sabbatical. An seinem Institut für Mikrobiologie an der Universität Innsbruck hatte er davor wenig mit Viren zu tun, „trotzdem haben wir sofort angefangen, zu überlegen, was wir zur Bewältigung beitragen können“. Als ein Doktoratsstudent mit der Idee bei ihm anklopfte, Abwasser-Epidemiologie zur Pandemieüberwachung einzusetzen, fing der Professor gleich Feuer.

Für den Umweltbiologen und seine Kollegenschaft erwies sich die Corona-Krise als Glücksfall. Man brachte ein landesweites Abwasser-Monitoring auf den Weg, ein Schulstandort-Monitoring ist in Arbeit, und ließ sich von der Fülle an neuen digitalen Möglichkeiten mitreißen: „Nie war es einfacher, sich über Unis, Fächer und Grenzen hinweg digital zu vernetzen und auszutauschen“, sagt Insam. Und doch. In der Lehre wünscht sich der 64-jährige Innsbrucker Professor die guten alten Zeiten zurück, als er im Hörsaal herumspazierte und in die Reihen hinein fragte: „Was halten Sie davon?“ Und: „Gibt es noch andere Meinungen?“

Wie der Mikrobiologe Insam haben im vergangenen Jahr viele Lehrende die Erfahrung gemacht, dass Abstandhalten der Debattenkultur abträglich ist: „Studierende zu kritischem Denken anzuleiten oder Diskussionen in Gang zu setzen, ist online fast unmöglich.“