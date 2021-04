ÖVP-Abgeordneter Andreas Hanger: „Ich war früher ein Häferl“

Man merkt: Da ist ein Mann voll in Fahrt und teilt mit dem groben Bihänder lustvoll aus. Andreas Hanger ist der neue Bulldozer der ÖVP: Der 52-Jährige mit der markanten Igelfrisur rückt beherzt aus, um den Bundeskanzler zu verteidigen, wenn Herzerl-Chats die ÖVP-Spitze in Bedrängnis bringen und die Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft gegen amtierende und ehemalige ÖVP-Minister ermittelt. Das Spezielle daran: Normalerweise, wenn Parteigranden vom Bundeskanzler abwärts in Schwierigkeiten sind, rücken erfahrene Parteischwergewichte zur Verteidigung aus. Die türkise ÖVP hingegen schickt neuerdings Andreas Hanger in den Ring.

Das hat ihn selbst überrascht: Seit dem 2013 sitzt der Niederösterreicher im Parlament, jahrelang als eher unauffälliger Hinterbänkler, der nur absoluten Politfeinspitzen bekannt war. Ende März änderte sich das abrupt: Da suchte die ÖVP händeringend jemand, der Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel in der „ZIB 2“ bei Star-Anchor Armin Wolf verteidigt und energisch alle Vorwürfe gegen die ÖVP von sich weist.