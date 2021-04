Georg Willi über Rudi Anschober: „Zwischen Mühlsteinen“

profil: Haben es empathische Typen in der Spitzenpolitik generell schwerer?

Willi: Ja, und Grüne versuchen eben faktenbezogen und im Sinne des Großen und Ganzen Entscheidungen zu fällen. Das Wissen, dass man bei manchen nur 55 Prozent Sicherheit und nicht 90 Prozent hat, reibt dich auf. Das merke ich bei mir selbst, dass ich manchmal schlecht schlafe, weil ich mir nicht sicher bin, was die beste Entscheidung ist. Er ist jemand, der alles sehr ernst nimmt. Die Ansprüche an sich selbst waren sehr hoch.

profil: Daraus kann man zwei Schlüsse ziehen: Muss sich die Spitzenpolitik ändern oder müssen die Grünen lernen, besser damit umzugehen?

Willi: Ich bin gegen die Anpassung. In normalen Zeiten hätte der Gesundheitsminister die Zeit ohne persönliche Reibungsverlust überstanden. Wenn wir wollen, dass wir an der Spitze von Institutionen, in diesem Fall Ministerien, die besten Leute haben, sollen die nach besten Wissen und Gewissen mit aller Expertise, die sie sich holen, entscheiden, das aber auch mit Herzblut und Empathie machen. Wenn wir abgeschliffene, emotionslose Wesen dort hätten, kommen vielleicht nicht die ganz falschen, aber jedenfalls nicht die besten Entscheidungen heraus.

profil: Glauben Sie, dass ein Quereinsteiger wie Wolfgang Mückstein reüssieren kann?

Willi: Leonore Gewessler war vorher auch nicht in der Politik. Aber sie hat gelernt, wie politische Prozesse laufen. Das ist der Punkt. Letztlich geht es um Interessensausgleich. Das kann man innerhalb der Politik genauso lernen wie außerhalb.

profil: Wird die Koalition halten?

Willi: Vom Vorsatz her ja, wir wollen gemeinsam durch die Pandemie kommen und dann hoffentlich in normalen Zeiten die vielen Projekte umsetzen, die wir für den Klimaschutz brauchen. Österreich tun die Grünen in Regierungsverantwortung sehr gut.