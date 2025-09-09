Tatendrang statt Ausgedinge: Wolfgang Sobotkas Pensionsschock

Für die Nationalratswahl im September vergangenen Jahres fand sich kein sicherer Platz mehr auf einer ÖVP-Kandidatenliste, weder in Niederösterreich noch im Bund. Er selbst sagt, froh zu sein, über seinen politischen Abtritt allein entschieden zu haben. Und eigentlich habe er geplant, in der Politpension eine Funktion „im wirtschaftlichen Bereich“ zu übernehmen. Aber dann kamen im Juni 2024 „der Karl“ (Nehammer, damals Bundesparteiobmann) und „der Christian“ (Stocker, damals Generalsekretär) und baten ihn, neuer Präsident der Politischen Akademie (Polak) der ÖVP zu werden. In der Volkspartei kursiert aber auch die Meinung, Sobotka habe sich selbst in die Funktion gedrängt; „der Karl“ und „der Christian“ hätten ihm das Amt als Ausgleich für einen sicheren Listenplatz zugeteilt.

Mitten im Geschehen

In der Polak schult die ÖVP ihre Funktionäre. Untergebracht ist sie im prächtigen, 1887 erbauten Springer Schlössl in der Tivoligasse in Wien-Meidling nahe Schönbrunn. Hier hätte sich Sobotka nicht nur als Hausherr wie im Parlament, sondern sogar als Schlossherr fühlen können – wollte es aber nicht. Von der Vorstadt zog er mit seinem Team an eine prominente Adresse um: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, Sitz der Österreichischen Volkspartei. „Man ist näher am Politgeschehen“, sagt Sobotka.

Und das nicht nur räumlich. Als Akademie-Präsident ist er per Statut Mitglied der Bundesparteileitung der ÖVP. Anders als der Vorstand tagt die Parteileitung allerdings nur unregelmäßig. Da trifft es sich gut, dass Sobotka jeden Montag an der wöchentlichen „Info-Wochenausblick“-Sitzung in der Parteizentrale teilnimmt, in der Kanzler, Minister, Klubobmann und Generalsekretär zum aktuellen Geschehen berichten. Sobotka meldet sich gern als einer der Ersten zu Wort.

Frühere Polak-Präsidenten wie der Ende August verstorbene Heinrich Neisser legten ihr Amt repräsentativ an. Sobotka kümmert sich ums Tagesgeschäft. Seine erste Maßnahme: Er taufte die Parteiakademie in „Campus Tivoli“ um. Für wichtige Veranstaltungen – also solche, bei denen er prominent auftritt – bevorzugt er nicht das Springer Schlössl oder das dazugehörige Seminarhotel, sondern eine ihm wohlvertraute Location am Dr.-Karl-Renner-Ring 3: das Parlament. Am 10. September findet etwa eine Diskussion zum Thema „Was ist los an den österreichischen Schulen?“ im Lokal 2, dem Elise-Richter-Saal, statt.

Eine Parteiakademie kann eine Räumlichkeit des Parlaments nicht ohne Weiteres nutzen. Aber praktischerweise wird das Event formal vom ÖVP-Klub organisiert. Die Zusammenarbeit bewährt sich: Im März organisierten Campus Tivoli und ÖVP-Klub im Parlament eine Diskussion zum 120. Geburtstag von Viktor Frankl. Für den 27. Jänner 2025, den 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, hatten Campus und Klub zu einer Gedenkveranstaltung geladen.