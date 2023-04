Parteigremien tagen nach Salzburg-Wahl

Nach der gestrigen Landtagswahl im Bundesland Salzburg werden nun die Parteien das Ergebnis analysieren und über das weitere Vorgehen beraten. Den Auftakt macht heute, Montag, die Volkspartei, deren Landespräsidium bereits ab 10 Uhr tagt. Am späteren Nachmittag folgen die Gremien der Grünen, der NEOS und der SPÖ. In welche Richtung es in Salzburg gehen wird, soll nach den Vorstellungen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) spätestens zu Beginn kommender Woche klar sein.

Denn Haslauer, dessen Partei gestern ein empfindliches Minus von 7,4 Prozentpunkten hinnehmen musste, aber mit 30,4 Prozent doch eindeutig Nummer 1 im Land blieb, kündigte noch am Wahlabend an, dass er rasch Sondierungsgespräche führen will, sodass Ende dieser oder Anfang nächster Woche klar sei, mit wem er in Regierungsverhandlungen eintreten möchte. Offen ließ er, ob er dazu eine oder zwei Parteien einladen wird. Rechnerisch möglich ist eine Koalition mit der FPÖ, mit der SPÖ oder mit SPÖ und Grünen. Eine Zusammenarbeit mit der KPÖ Plus, die gestern mit 11,7 Prozent für die Sensation des Abends sorgte, schloss Haslauer aus. Aber auch KPÖ-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl strebt keine Regierungsbeteiligung an sondern möchte eine starke Opposition im Landtag sein.