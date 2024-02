Patientenanwältin kritisiert Heime: „Massiver Schulungsbedarf“ bei Sterbehilfe

Das Recht zu Sterben, wann man möchte – das garantiert das Sterbeverfügungsgesetz seit zwei Jahren allen entscheidungsfähigen Menschen, die unter einer unheilbaren Krankheit leiden und volljährig sind. Doch es gibt offenbar Orte in Österreich, an denen dieses Gesetz beharrlich ignoriert wird.

Wie profil am Wochenende aufdeckte, untersagen die Betreiber mehrerer Pflegeheime ihren Bewohnern per Hausordnung, assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Einzelnen Klienten wurde sogar mit dem Rauswurf aus dem Heim gedroht, sollten sie bei Vorbereitungen zum Freitod erwischt werden.

Selbstbestimmtes Sterben ist jedoch ein Menschenrecht – und derartige Regelungen deshalb „nichtig“, so der Menschenrechtsbeirat der Volksanwaltschaft. Daraus folgt: Heime dürfen ihren Bewohnern nicht untersagen, das todbringende Präparat zu besorgen und einzunehmen.